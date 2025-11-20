DE
FR

Deux changements
Nouvelles taxes pour les automobilistes vaudois dès 2026

Dès 2026, les automobilistes vaudois feront face à deux changements. Un émolument de 25 francs sera perçu pour les permis à la suite d'un changement d'adresse, et la majoration de taxe pour les véhicules polluants passera de 25% à 40%.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Les automobilistes vaudois vont devoir passer à la caisse dès 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux nouveautés attendent les automobilistes vaudois dès le 1er janvier 2026. Ils devront payer 25 francs si leur permis de conduire est établi à la suite d'un changement d'adresse (jusqu'ici gratuit) et la majoration de la taxe pour les véhicules les plus polluants passera de 25% à 40%.

Dans ses décisions hebdomadaires du jeudi, le Conseil d'Etat annonce en effet avoir modifié le règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Celui-ci va désormais facturer les permis de circulation délivrés à la suite d'un changement d'adresse, comme il le fait pour tout autre changement (assurance, couleur du véhicule, etc).

Modifier le règlement d'application

Cela concerne les permis de circulation, de navigation ou de cyclomoteur. Le changement d'adresse était actuellement gratuit. Il faudra désormais payer 25 francs pour l'établissement du permis après une telle modification.

A lire aussi
Cette ville suisse taxe ses automobilistes selon la longueur de leurs véhicules
La première à le faire
Cette ville suisse taxe ses automobilistes selon la longueur de leurs véhicules
Voici les meilleurs pays européens où faire le plein pour vos vacances
L'essence à petits prix
Voici les meilleurs pays européens où faire le plein pour vos vacances

Le Conseil d'Etat indique aussi avoir modifié le règlement d'application de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux. Il adapte la majoration pour les véhicules les plus polluants, de 25% à 40%, conformément aux limites prévues par la loi. Cela concerne la catégorie des voitures automobiles de transport légère (jusqu'à 3500 kilos) pour les véhicules émettant 248 grammes de CO2 par km et plus.

Ce système de bonus/malus basé sur les émissions de CO2 était issu de la nouvelle loi sur la taxe des véhicules et bateaux (LTVB), approuvée du bout des lèvres par le Grand Conseil en mars 2023. La taxe, calculée selon des critères de poids et puissance, est allégée pour les véhicules «propres» (jusqu'à 90% de rabais), et alourdies pour ceux qui polluent davantage. Objectif visé: inciter les automobilistes à se tourner vers des voitures électriques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus