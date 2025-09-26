Publié: il y a 51 minutes

La police vaudoise lance ce vendredi 26 septembre un appel à témoin après un accident grave survenu la semaine dernière à Crissier. Un motocycliste est grièvement blessé.

Un motocycliste grièvement blessé après un accident à Crissier (VD)

Un motocycliste grièvement blessé après un accident à Crissier (VD)

Grièvement blessé, le motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un motocycliste est grièvement blessé après un accident de circulation survenu à 14h00 le 19 septembre dernier. Circulant sur la route de Prilly, à Crissier, il aurait perdu la maitrise de sa moto dans un giratoire situé près du café-restaurant ZIG ZAG.

Un second motocycliste recherché

Dix minutes avant, il aurait été impliqué dans un autre accident routier près du centre médical de Crissier, indique la police. Un autre motocycliste, non-identifié, était concerné.

Dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi 26 septembre, la police lance un appel à témoins pour obtenir des informations utiles sur les circonstances de l'accident ou sur l'identité du second motocycliste.