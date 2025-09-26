Grièvement blessé, le motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Un motocycliste est grièvement blessé après un accident de circulation survenu à 14h00 le 19 septembre dernier. Circulant sur la route de Prilly, à Crissier, il aurait perdu la maitrise de sa moto dans un giratoire situé près du café-restaurant ZIG ZAG.
Un second motocycliste recherché
Dix minutes avant, il aurait été impliqué dans un autre accident routier près du centre médical de Crissier, indique la police. Un autre motocycliste, non-identifié, était concerné.
Dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi 26 septembre, la police lance un appel à témoins pour obtenir des informations utiles sur les circonstances de l'accident ou sur l'identité du second motocycliste.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?