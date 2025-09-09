Publié: il y a 44 minutes

Les autorités vaudoises interdisent la pêche dans un tronçon de l'Ouffemaz à Gollion, après une détection de concentrations élevées de PFAS dans les truites.

Les truites de l'Ouffemaz (VD) sont contaminées aux PFAS

Des teneurs élevées en PFAS ont été détectées dans les truites. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les amateurs de pêche ne pourront plus capturer des truites dans l'Ouffemaz, petit affluent de la Venoge situé à Gollion (VD). Les autorités vaudoises ont prononcé ce mardi 9 juillet une interdiction de pêche dans un tronçon de 600 mètres du cours d'eau jusqu'à nouvel ordre.

La cause? Des concentrations «importantes» de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) détectées dans les truites. Aucune recommandation relative à la pêche n'a toutefois été prononcée pour la Venoge, le risque de contamination des poissons étant jugé «très faible». Les analyses de la qualité des eaux n'ont rien montré non plus. Quant à l'eau potable, elle n'est pas polluée.

A côté d'un site de protection civile

Ces analyses ont été réalisées après des travaux de rénovation sur le site de la protection civile à Gollion, situé à proximité du cours d'eau. Des analyses en mars dernier ont mis en évidence une forte concentration de PFAS dans le sous-sol, ainsi que les eaux et sédiments de l'Ouffemaz. Une pollution liée à l'utilisation de mousses anti-incendie.

Le chantier du site a alors été interrompu. Des investigations complémentaires ont été menées pour déterminer l'étendue de la pollution et ses conséquences.