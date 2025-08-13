DE
Plus de 150'000 francs volés
Deux suspects arrêtés après le braquage d'une bijouterie à Viège (VS)

Deux suspects ont été arrêtés pour un vol à main armée dans une bijouterie à Viège en 2023. Un homme de 34 ans et une femme de 31 ans sont accusés d'avoir dérobé des bijoux d'une valeur de plus de 150'000 francs sous la menace d'un pistolet d'alarme.
Publié: 09:59 heures
Les deux auteurs présumés d'un vol à main armée dans une bijouterie de Viège en 2023 ont été arrêtés, annonce mercredi la police cantonale valaisanne. Les deux suspects sont un homme de 34 ans et une femme de 31 ans, tous deux originaires d'Italie.

Les faits remontent au 14 novembre 2023 lorsque peu avant 17h00, deux inconnus avaient fait irruption dans la bijouterie. Sous la menace d'un pistolet d'alarme, ils ont exigé le contenu de la caisse ainsi que plusieurs bijoux d'une valeur totale de plus de 150’000 francs. Les auteurs ont ensuite pris la fuite avec le butin indique dans un communiqué la police.

Instruction ouverte

A la suite des investigations menées sous la direction du Ministère public, la police a aussi découvert un lien entre les deux suspects et une tentative de cambriolage dans une bijouterie à Brigue en janvier 2024. De plus, les deux auteurs présumés étaient aussi soupçonnés d'avoir commis des délits similaires dans le nord de l'Italie. Début février 2024, ils ont même été arrêtés en Italie par les autorités italiennes.

Selon l'état actuel de l'enquête, la police a établi que l'homme aurait commis le braquage à Viège, tandis que la femme aurait participé en tant que complice. Le Ministère public a ouvert une instruction.

