Le vol de la montre de luxe d'une femme de 80 ans, mardi à Crans-Montana (VS), ne leur a pas profité. La police annonce avoir interpellé quatre jeunes auteurs avant même qu'ils ne sortent du Valais. L'octogénaire, agressée dans sa voiture, est légèrement blessée.

En trottinette, ils volent la montre de luxe d'une octogénaire: c'est raté

Même pas sortis du Valais

Les quatre auteurs présumés du vol se sont retrouvés sans montre ni argent, mais avec les menottes (image prétexte). Photo: KEYSTONE

Léo Michoud Journaliste Blick

Ils pensaient partir montre de luxe au poignet, mais se sont retrouvés avec des menottes. Une femme de 80 ans s'installait tranquillement dans sa voiture lorsqu'un jeune homme s'est approché d'elle en trottinette électrique, ce mardi 2 septembre dans la rue Centrale de Crans-Montana (VS).

Peu après 16h30, un des auteurs du larcin «a arraché la montre qu'elle portait à son poignet avant de prendre la fuite précipitamment avec l'aide d'un complice», décrit la police cantonale valaisanne. Valeur estimée du bijou? «Plusieurs dizaines de milliers de francs», selon le communiqué.

Quatre suspects rapidement interpellés

En «moins d'une heure», les forces de l'ordre valaisannes et de Crans-Montana ont pu localiser le véhicule utilisé par les auteurs. La police cantonale l'a intercepté avant qu'il ne quitte le canton, sur l'autoroute A9 à hauteur de St-Maurice.

«Lors de ce contrôle, les agents ont découvert la montre dérobée», communiquent les autorités. Les occupants du véhicule ont été immédiatement interpellés et placés en détention provisoire.

Les quatre suspects, présumés innocents, ont entre 17 à 27 ans et sont «tous d'origine étrangère». Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert des instructions à leur encontre. La victime, elle, a été légèrement blessée.