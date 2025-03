1/4

Angela Rosser

Un tourbillon de lumière bleue est apparu dans le ciel nocturne ce lundi. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de la station spatiale ISS, d'autres croient avoir vu un Ovni. «Je promenais mon chien lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé et j'ai vu une lumière exploser, explique un lecteur à Blick. Après cela, deux demi-cercles se sont formés autour de la lumière brillante et elle a commencé à se déplacer rapidement d'ouest en est dans le ciel.» Au fil du temps, plusieurs cercles se sont formés autour de la lumière jusqu'à ce qu'elle finisse par se dissoudre, a ajouté le lecteur. «Je trouvais ça fou! En famille, on plaisantait en disant que c'étaient des extraterrestres ou Elon Musk», explique un autre lecteur.

Le spectacle était fascinant. «J’étais vraiment abasourdi», raconte l'un de nos lecteurs. Le phénomène a été observé dans toute la Suisse, mais pas seulement. Des témoignages venant d'Angleterre à la Pologne, en passant par les Pays-Bas et l'Allemagne ont été postés sur X.

SpaceX derrière tout ça?

Dès 2019, le média «t3n» avait déjà signalé cet étrange phénomène. A l'époque, on disait que la spirale de lumière bleue errante pourrait avoir quelque chose à voir avec une fusée SpaceX d'Elon Musk. Une fusée Falcon 9 venait d'être lancée. Lorsqu'une fusée libère du carburant, l'eau et le dioxyde de carbone forment un nuage dans l'espace qui est éclairé par le soleil et disparaît à nouveau après un court instant, expliquait à l'époque le professeur de physique Richard Easther de l'Université d'Auckland.

Etant donné qu'une fusée de la société spatiale d'Elon Musk a également été lancée lundi, cela pourrait probablement expliquer l'événement...