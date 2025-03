L'adresse du député MCG Skender Salihi est dans la controverse.

Olalla Pineiro Trigo

A seulement sept jours des élections genevoises, l'ambiance est électrique. «Le Courrier» révèle ce dimanche 16 mars une information qui pourrait nuire au Mouvement citoyens genevois (MCG) dans sa course au Conseil administratif de la Ville (Exécutif).

Une lettre anonyme envoyée au parti accuse le député du Grand conseil et candidat Skender Salihi de ne pas résider à Genève, mais dans la commune voisine d'Onex. Une condition pourtant nécessaire pour accéder au poste en jeu ce 23 mars.

Accusations niées en bloc

Des collègues de son parti admettent avoir de sérieux doutes. Le président du MCG, lui, n'en croit pas un mot, dénonçant une manœuvre politique. Quant au principal intéressé, il balaie ces accusations. Son adresse correspond au siège social de l'entreprise d'une ex-compagne. Skender Salihi évoque un souci de mise à jour: il assure désormais habiter en plein centre de Genève, près de Plainpalais.

Mais selon l'enquête du «Courrier», son nom est absent de l'interphone et des boîtes aux lettres de la nouvelle adresse indiquée. Et l'élu semble un parfait inconnu, à en croire un résident de longue date. Après un échange entre son avocat et le quotidien, son nom est apparu sur les lieux.