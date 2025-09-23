Comment s'en sortent les cantons romands?
Côté romand, c'est le Valais qui est le plus durement touché. Ce dernier enregistre en effet une hausse de 5,9%. L'augmentation sera de 5,3% dans le Jura et de 4,9% dans le canton de Vaud. De leur côté, Berne (+3,9%), Fribourg (+3,4%) et Genève (+3,0%) s'en sortent mieux en comparaison nationale.
«La Confédération explique notamment cette augmentation par le vieillissement de la population», indique le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, en charge de la santé et des affaires sociales, interrogé par Keystone-ATS.
«L’allongement de l’espérance de vie et les progrès médicaux sont en soi des bonnes nouvelles, même s’ils pèsent sur les coûts de la santé. Le Valais compte un taux de seniors plus important que la moyenne suisse. La solidarité doit ainsi continuer à primer et des solutions être trouvées du côté de la Confédération», ajoute-t-il.
Source: ATS
4,4% d'augmentation générale en 2026
Nous connaissons les chiffres des augmentations des primes des assurances maladie en 2026. La moyenne est de 4,4% pour l'ensemble de la population suisse.
La prime mensuelle moyenne s'élève quant à elle à 393,30.-, soit près de 17.- de plus qu'actuellement. Pour les adultes, elle est de 465,30.- (+18,50.-), pour les jeunes adultes de 19 à 25 ans, de 326,30.- (+13,30.-) et pour les enfants, de 122,50.- (+5,70.-).
La Fédération des médecins suisses veut continuer les réformes
Face à l'augmentation des primes d'assurance maladie, la Fédération des médecins suisses (FMH) appelle à poursuivre les réformes en cours dans le domaine de la santé. Il s'agit de garantir une meilleure efficacité des coûts et des soins de haute qualité.
Parmi les réformes, la FMH cite notamment l'introduction du financement uniforme des prestations (EFAS), dans un communiqué publié mardi. La fédération estime que cette mesure «favorise» le virage ambulatoire. Un axe déterminant au vu de la pénurie de personnel qualifié, écrit la FMS.
Outre sur le plan économique, le transfert des soins hospitalier vers le secteur ambulatoire va aussi permettre d'améliorer la qualité des soins. La fédération mise sur un financement, des modèles de soins intégrés et des interfaces coordonnées entre les secteurs hospitalier et ambulatoire pour y parvenir.
Source: ATS
Caritas veut augmenter les réductions de primes
Caritas demande aux cantons d'augmenter les réductions de primes afin de faire face à la hausse des coûts dans le domaine de la santé. Selon Aline Masé, responsable du service Politique sociale chez Caritas, l'augmentation des primes d'assurance maladie est une des principales causes de la pauvreté.
«Les réductions de primes ne suffiront pas à elles seules à soulager suffisamment les ménages à faibles revenus concernés. Il est temps de répartir les coûts de la santé de manière plus solidaire», a dit Aline Masé.
Les services de conseil social et de conseil en matière d'endettement de Caritas connaissent depuis longtemps une très forte demande. «Les coûts de la santé sont un thème central dans presque tous les entretiens de conseil», a-t-elle ajouté.
Source: ATS
Peu d'effets des salaires des cadres sur la hausse des coûts
Les salaires des spécialistes, des directeurs d'hôpitaux ou des cadres dans les assurances maladie n'ont que peu d'impact sur la hausse des coûts de la santé. Interrogée à ce sujet, la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a dit que les effets ne sont pas significatifs, mais elle comprend que les salaires en question peuvent surprendre.
Cette question a été discutée dans le cadre d'une des tables rondes, a indiqué la ministre mardi en conférence de presse. Avec les autres participants, elle s'est demandé si ces salaires étaient cohérents et corrects au regard des coûts dans l'assurance de base.
Au final, cela n'a pas été retenu comme élément d'économies. Il n'y aurait des effets qu'à court terme, a complété Thomas Christen, directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique. Et de relever que la question est aussi politique, des travaux étant actuellement en cours au Parlement.
Source: ATS
Aperçu des plus fortes augmentations de primes depuis 1996
La plus forte hausse des primes a été enregistrée en 2002, avec une augmentation de 9,7%. L'augmentation de 4,4% annoncée pour 2026 se situe juste en dehors du top-10. Voici les plus fortes augmentations moyennes annuelles, en pour-cents, depuis l'introduction de la Loi sur l'assurance maladie (LaMal) en 1996.
- 2002: +9,7%
- 2003: +9,6%
- 1997, 2010 et 2024: +8,7%
- 2023: +6,6%
- 2011: +6,5%
- 2025: +6%
- 2006: +5,6%
- 2001: +5,5%
- 1997: +4,9%
- 2016: +4,5%
Source: ATS
Double peine pour les parents, surtout en Valais
Cette année encore, c'est la double peine pour les parents. Les hausses des primes pour les enfants de 0 à 18 ans s'élèvent à 4,9% en moyenne pour la Suisse.
Tous les cantons romands sont concernés par une augmentation des prix pour les enfants. Le Valais accuse la hausse la plus importante, avec 6,5% de plus en moyenne. Vient ensuite le Jura, où les enfants (ou leurs parents) paieront 5,6% de plus en 2026. Les prix augmentent en moyenne de 5,2% dans le canton de Vaud pour cette catégorie d'âge, de 4,1% à Genève, de 3,9% à Fribourg et enfin, de 3,6% à Neuchâtel.
«Les Suisses consultent plus régulièrement leur médecin»
La hausse des coûts a différentes causes. Certaines d'entre elles devraient nous réjouir, selon Elisabeth Baume-Schneider. Par exemple, le vieillissement de la population. Ou encore l'apparition de nouveaux médicaments innovants.
Cependant, les Suisses consultent aujourd'hui plus souvent leur médecin qu'auparavant. «Nous devons garder un œil sur cette évolution», précise-t-elle. Toutefois, il faudrait veiller à ne pas surexploiter les médecins. Les coûts de la santé augmenteraient également en raison du renchérissement.
Le recours croissant aux soins ambulatoires a également un impact. Les assurés supportent une part plus importante des coûts. Mais cela changera avec une nouvelle clé de répartition à partir de 2028.
Comment la Confédération entend réduire les coûts
Les mesures de réduction des coûts restent centrales pour Elisabeth Baume-Schneider, qui rencontre régulièrement les acteurs du secteur de la santé lors de tables rondes. En octobre prochain, le comité devrait proposer de nouvelles mesures visant à économiser au moins 300 millions de francs suisses.
Anne Lévy, directrice de l'OFSP, évoque différentes améliorations à venir pour tenter de réduire les coups. À partir de 2026, le Conseil fédéral définira de nouveaux objectifs de coûts pour l'assurance de base. Cela obligera tous les acteurs du secteur de la santé à prendre leurs responsabilités, souligne Anne Lévy.
En outre, à partir de 2026, les cantons devront respecter un quota minimum en matière d'allègement des primes. Cela permettra un allègement supplémentaire de 470 millions de francs.
À partir de 2028, le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires devrait entrer en vigueur. Comme les cantons participeront également aux traitements ambulatoires, les assurés devraient bénéficier d'un allègement.
Enfin, le paquet de mesures de maîtrise des coûts devrait permettre de réaliser de nouvelles économies. Le Parlement l'a déjà approuvé.
Le Tessin est le canton le plus impacté
Les primes les plus élevées sont payées par les Tessinois, avec une moyenne de 501,50.- par mois, suivis de Genève avec 489,80.- et de Bâle-Ville avec 470,10.-
Les trois cantons suisses les plus épargnés par ces augmentations sont tous alémaniques: Uri (305,5.-), Appenzell Rhodes-Intérieures (270,7.-) et Zoug (264,5.-)
Des hausses de primes de l'ordre de 3 à 5% sont attendues
Les assurés doivent s'attendre à une nouvelle hausse importante de leurs primes d'assurance maladie l'an prochain. Les nouveaux tarifs seront annoncés ce mardi par Elisabeth Baume-Schneider et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une augmentation de l'ordre de 4 à 5% est attendue.
L'augmentation moyenne des primes devrait avoisiner les 5% en 2026, a indiqué récemment le comparateur de prix bonus.ch, en se basant notamment sur la hausse de 4,7% des coûts de la santé au 1er semestre 2025. Il y aura de fortes disparités. Pour certaines caisses disposant de peu de réserves, des relèvements de plus de 10% sont à craindre.
Moins salée que l'année dernière
Comparis de son côté table sur une hausse des primes de 4% l'an prochain. L'augmentation des tarifs hospitaliers et celle des coûts de la santé en général est invoquée. Moins pessimiste, le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ anticipe un alourdissement de 2,7%.
Bien qu'importantes, les nouvelles augmentations s'annoncent moins salées que ces dernières années: elles étaient de 6,6% en 2023, 8,7% en 2024 et 6% en 2025.
Source: ATS