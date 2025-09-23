il y a 28 minutes

Comment s'en sortent les cantons romands?

Côté romand, c'est le Valais qui est le plus durement touché. Ce dernier enregistre en effet une hausse de 5,9%. L'augmentation sera de 5,3% dans le Jura et de 4,9% dans le canton de Vaud. De leur côté, Berne (+3,9%), Fribourg (+3,4%) et Genève (+3,0%) s'en sortent mieux en comparaison nationale.

«La Confédération explique notamment cette augmentation par le vieillissement de la population», indique le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, en charge de la santé et des affaires sociales, interrogé par Keystone-ATS.

«L’allongement de l’espérance de vie et les progrès médicaux sont en soi des bonnes nouvelles, même s’ils pèsent sur les coûts de la santé. Le Valais compte un taux de seniors plus important que la moyenne suisse. La solidarité doit ainsi continuer à primer et des solutions être trouvées du côté de la Confédération», ajoute-t-il.

Source: ATS