Saype a présenté sa nouvelle fresque au Grand Chamossaire, sur les hauts de Villars-sur-Ollon. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Saype a créé une nouvelle fresque géante au sommet du Grand Chamossaire, sur les hauts de Villars-sur-Ollon (VD). D'une superficie de 2500 m2 et intitulée «Vers l'horizon», elle montre un petit garçon, sac à dos sur les épaules, prêt à partir à l'aventure.

Après avoir dévoilé début juillet une oeuvre à Genève en lien avec l'Euro féminin, l'artiste franco-suisse a poursuivi dans les Alpes vaudoises sa série «Human Story». Lancée il y a quelques années sur différents sites, et déjà plusieurs fois à Villars, cette série met en scène des enfants «afin d'interroger nos sociétés et ses questions existentielles», selon un communiqué. Sa création est à nouveau réalisée à partir d'une peinture composée essentiellement de craie et de charbon. Elle sera visible pendant plusieurs semaines, selon les conditions météorologiques.