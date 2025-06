La transposition utérine est une procédure chirurgicale innovante qui consiste à déplacer temporairement l'utérus hors du bassin. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse





Une première européenne s’est concrétisée à la maternité de Sion: la naissance du premier bébé après une transposition utérine. Cet événement illustre à la fois la résilience d’une patiente touchée par le cancer et les progrès de la chirurgie de préservation de la fertilité.

La transposition utérine est une procédure chirurgicale innovante qui consiste à déplacer temporairement l'utérus hors du bassinafin de le protéger des effets de la radiothérapie. Cette technique s'adresse principalement aux femmes atteintes de cancers pelviens qui souhaitent préserver leur fertilité, écrit l'Hôpital du Valais (CHVR) lundi dans un communiqué.

Dans ce cas, l'utérus ainsi que les trompes et les ovaires ont été déplacés vers le haut de l'abdomen avant le traitement oncologique. Une fois la radiothérapie terminée, une seconde intervention a permis de replacer les organes génitaux dans le bassin.

Moins de deux ans après cette dernière opération, la patiente est tombée enceinte de manière naturelle.

Nouvelles options

Jusqu'ici, la transposition utérine n'avait jamais mené à une grossesse et à une naissance en Europe. Seuls trois bébés sont nés ainsi en Amérique latine. Cette grossesse spontanée, rendue possible grâce à l'expertise des équipes médicales et chirurgicales de l'hôpital de Sion, ouvre «de nouvelles options de préservation de la fertilité chez les jeunes femmes confrontées à un cancer pelvien», poursuit l'Hôpital.

«C'est une prouesse à la fois médicale et humaine. Ceci est d'autant plus précieux lorsqu'on constate ces dernières années une augmentation des cancers chez les jeunes, dont les femmes en âge de procréer.

Pour ces patientes, il ne s'agit pas seulement d'optimiser les traitements oncologiques, mais aussi de les aider à réaliser leur rêve de fonder une famille et d'avoir des enfants», relève la professeure Daniela E. Huber, médecin-cheffe de service du Pôle gynéco-obstétrique du CHVR, citée dans le communiqué.

Et de souligner que «jusqu'en 2017 quand cette technique chirurgicale a été décrite pour la première fois par Dr Reitan Ribeiro, il n'y avait pas d'option de préserver l'utérus des dommages induits par la radiothérapie».

«Véritable miracle»

Du côté de la famille, «l'annonce du cancer en 2022 a été un choc. Mais apprendre que nous ne pourrions sans doute pas avoir d'enfants après les traitements a été encore plus difficile», confie la maman.

«Puis la Dre Huber nous a parlé d'une solution: la transposition utérine. Nous lui avons fait confiance immédiatement. Tout s'est merveilleusement bien passé. L'arrivée de Lucien est un véritable miracle dans nos vies», se réjouit-elle.