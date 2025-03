Après plusieurs mois de formation, le chiot passera un premier examen opérationnel pour être engagé par la police des transports. Photo: Alexandre Caporal

Alexandre Caporal

Deux nouveaux chiots ont été accueillis par la police des transports (CFF), pour devenir des chiens de recherche et de défense. Ils ont été adoptés par deux policiers romands, Nicolas et Jennifer. Tsar est un labrador de 3 mois, et Cash et une petite malinoise de 2 mois. Après un an minimum de formation, les jeunes chiots seront capables de détecter des armes, des munitions et toute sorte de produits explosifs dans les gares et les trains. Et tout ça grâce à leur flair!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour le moment, ils sont en phase de socialisation et de découverte de leur environnement, sur les quais des gares. Très vite, ils seront formés à renifler les produits à explosif, qui sera associé à son jeu ou à de la nourriture. L’agent de police lui inculquera ensuite un mot précis à associer à la recherche du produit. Après plusieurs mois de formation, le chiot passera un premier examen opérationnel pour être engagé par la police des transports. Tous les jours, ils seront amenés sur le terrain pour renifler les trains et les gares, sécuriser des évènements, ou même lever le doute sur un colis suspect.

Les chiens sont affiliés à des policiers et des policières, qui, une fois la journée de travail finie, ramènent le chien chez eux dans leur famille. Ça fait 20 ans que la police des transports des CFF utilise des chiens de recherche pour les explosifs et des chiens de défense pour la dissuasion. Aujourd’hui, ce sont 15 chiens qui travaillent au quotidien en Suisse.