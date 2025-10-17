Au menu de ce vendredit 17 octobre: l'exploit de Louis Margot dans le Pacifique, un projet-pilote à Blatten (VS), le dilemme de l'OFROU, Parmelin au FMI et pour finir le spectacle du Palais fédéral.

Le Vaudois Louis Margot a traversé l'océan Pacifique à la rame en 254 jours.

C'est la dernière ligne droite avant le week-end. Alors pour vous accompagner durant ses quelques heures, Blick, avec l'aide de l'AFP, vous a préparé un condensé des actus suisses qui vont compter ce vendredi 17 octobre. C'est parti:

1 Cet aventurier vaudois parcourt plus de 17'000 km en solo

Après l'Atlantique en 2024, le Vaudois Louis Margot vient de réussir la traversée à la rame de l'océan Pacifique en solitaire, relatent vendredi la «Tribune de Genève» et «24 heures». Il a mis 254 jours pour parcourir les 17'718 km, un exploit qu'aucun Suisse n'a encore réalisé en solitaire, écrivent les journaux. «J'en tire une immense fierté, même si j'en ai sacrément bavé [...] Je ne pensais pas que cela pouvait être aussi dur», déclare l'aventurier de 33 ans depuis l'île indonésienne de Waigeo. Parti en vélo de Morges (VD) le 3 septembre 2023, Louis Margot a pour objectif d'effectuer le tour du monde à la seule force musculaire, soit parcourir 50'000 km à vélo ou à la rame, en traversant l'équateur et toutes les longitudes.

2 Des drones survolent Blatten pour chiffrer la catastrophe

Des drones ont été utilisés pour évaluer les dégâts causés par l'éboulement ayant rasé en grande partie le village de Blatten (VS), rapporte vendredi le «Walliser Bote». L'Organisation dommages sismiques ODS, qui aide à estimer les coûts de la reconstruction des bâtiments, a photographié 121 bâtiments depuis les airs pour le compte d'assureurs privés. L'opération a coûté un montant à cinq chiffres et s'est donc avérée très «rentable», indique dans le journal une porte-parole de l'Association Suisse d'Assurances (ASA). Les images ont permis d'effectuer des analyses détaillées des fenêtres, des toits et des salissures, ajoute-t-elle, soulignant qu'il s'agit d'un projet-pilote, qui n'avait encore jamais été mené en Suisse.

3 Traverser trop vite un village? L'OFROU freine

L'Office fédéral des routes (OFROU) émet des doutes quant à la légalité de la mesure prise contre le trafic de transit à Birsfelden (BL), écrit vendredi Blick. La commune inflige une amende de 100 francs aux automobilistes qui traversent le village en moins de 15 minutes. Pour l'OFROU, il n'est pas clair si cette réglementation est proportionnée et d'intérêt public et s'il ne s'agit pas d'un péage routier indirect. L'utilisation des routes publiques est gratuite selon la constitution fédérale, rappelle l'OFROU, qui précise que les exceptions doivent être approuvées par le Parlement.

4 Parmelin en mission économique à Washington

Le conseiller fédéral Guy Parmelin participe de mercredi à vendredi aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Karin Keller-Sutter, ministre des finances, n'est pas du voyage en raison du décès de son frère. Les assemblées annuelles porteront sur les défis qui se posent à l'échelle mondiale en matière d'économie, de finance et de développement. Elles seront précédées de la réunion trimestrielle des ministres des Finances du G20 sur les questions financières et monétaires. Des entretiens bilatéraux sont également prévus.

5 Le Palais fédéral s’illumine à nouveau: cap sur le voyage!

Le spectacle son et lumière projeté sur la façade du Palais fédéral à Berne en sera déjà à sa 15e édition cet automne. Les organisateurs présentent vendredi aux médias le programme de cette année autour du thème du voyage. La première du Rendez-vous Bundesplatz aura lieu le lendemain, samedi. Près d'un demi-million de personne assistent chaque année au spectacle.