Léa Perrin Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Palézieux et Vauderens ce lundi matin, provoquant d'importantes perturbations sur la ligne Lausanne-Fribourg, annoncent les CFF. Des «travaux exceptionnels» en sont la cause et des retards et des suppressions sont à prévoir.

Les perturbations dureront en tout cas jusqu'à 12h. Les lignes IC1, IR15, S40 et S41 sont concernées. Des bus de remplacement sont mis à disposition des voyageurs.