Le trafic ferroviaire entre Nyon et Gland est à nouveau perturbé ce jeudi matin. Un train bloque la voie, causant des retards et suppressions sur plusieurs lignes jusqu'à au moins 8h30.

Pour le deuxième jour de suite, les voyageurs matinaux entre Genève et Lausanne ont vécu retards et supressions. Photo: DR

L'annonce a eu des airs de déjà-vu pour certains pendulaires. Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne a été restreint entre Nyon et Gland, en ce jeudi matin 6 mars. C'était déjà le cas hier, lorsque plusieurs trains ont été supprimés entre 8h et 10h.

Cette fois-ci, «un train qui bloque la voie en est la cause» et la restriction est un peu plus courte puisqu'elle dure «au-moins jusqu'à 8h30». Sur le coup de 8h30, les CFF ont annoncé que le trafic est rétabli. Mais des retards et «d'éventuelles suppressions» sont encore à prévoir sur les lignes EC, IR15, IR57, IR90, RE et RE33.