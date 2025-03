Un dérangement technique paralyse la gare de Nyon, interrompant le trafic ferroviaire entre Coppet et Gland. Des bus de remplacement sont mis en place dès 09h40, mais la situation pourrait durer jusqu'à 10h45. Les lignes TGV, IC1, IR et RE sont affectées.

Pour le moment, tous les trains sont supprimés entre Genève et Lausanne

Plus aucun train ne circule entre Lausanne et Genève, ce vendredi 28 mars au matin. La perturbation pourrait durer jusqu'à 10h45. Photo: DR

C'est reparti pour un tour sur l'Arc lémanique. En ce vendredi matin du 28 mars, les CFF annoncent qu'il est «impossible de transiter entre Coppet et Gland» depuis 9h40, et donc de prendre des trains entre Genève et Lausanne.

«Il faut au minimum compter une heure avant que la situation se rétablisse», déclarent les CFF sur leur site dédié aux perturbations. Des bus de remplacement semblent avoir commencé à circuler entre les localités vaudoises.

La raison? «Un dérangement technique aux installations ferroviaire paralyse la gare de Nyon», informent les CFF qui assurent faire «le maximum pour que la situation redevienne normale». La restriction devrait durer «jusqu'à 10h45 environ».

Les lignes TGV, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95, RE et RE33 sont concernées par les suppressions de trains. Les voyageurs entre Gland et Coppet et inversement sont invités à utiliser les bus de remplacement (EV).