DE
FR

Toujours recherché
Un jeune saute d'un plongeon et tue un homme à la Chaux-de-Fonds

Un nageur de 67 ans est décédé à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds après qu'un jeune garçon lui soit tombé dessus en plongeant. L'accident a entraîné l'évacuation de la piscine mardi après-midi. Une enquête a été ouverte pour identifier le jeune impliqué.
Publié: il y a 22 minutes
Partager
Écouter
Un homme de 67 ans est décédé à la piscine des Mélèzes à la Chaux-de-Fonds. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nageur de 67 ans est décédé mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) après qu'un jeune garçon lui soit tombé dessus en plongeant dans le bassin, indique la police neuchâteloise. La piscine avait été évacuée dans l'après-midi suite à l'accident.

Le jeune garçon a atterri sur l'homme domicilié dans la région après avoir sauté du plongeoir de 5 mètres. Grièvement blessé, le nageur est décédé sur place des suites de ses blessures, écrit la police dans un communiqué.

Le jeune homme pas identifié

Une enquête a été ouverte. Le garçon impliqué dans l'accident n'a pour l'heure pas été identifié. La piscine, évacuée et fermée au public pendant l'intervention, doit rouvrir mercredi.

Cet accident survient alors que la piscine récemment rénovée a rouvert officiellement au début de la saison. Son inauguration, prévue l'année dernière, avait été repoussée à 2025, en raison notamment à une météo défavorable.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la