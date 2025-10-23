DE
Aides aux entreprises
Neuchâtel veut débloquer une grosse somme pour contrer les taxes de Trump

Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut soutenir les entreprises affectées par la situation conjoncturelle et l'augmentation des droits de douane américains. Il sollicite un montant de 7,9 millions de francs en faveur d'un plan d'action, via un amendement au budget 2026.
Publié: 12:39 heures
La conseillère d'Etat neuchâtelois Florence Nater a présenté un plan d'action en faveur des entreprises du canton touchées par la hausse des droits de douane américains (archives).
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d’Etat neuchâtelois prévoit un plan d’action de 7,9 millions de francs pour aider les entreprises touchées par le ralentissement économique et la hausse des droits de douane américains. Cette somme doit être débloquée par le biais d’un amendement au budget 2026.

Avec son train de mesures, l'exécutif veut «limiter les conséquences de la hausse tarifaire sur l'économie et l'emploi», a indiqué jeudi à Neuchâtel la conseillère d'Etat Florence Nater. Il inscrit le plan d'action «avec la volonté d'un moratoire visant à préserver tant le partenariat social que la stabilité des conditions-cadre».

Les 7,9 millions seront compensés par un prélèvement à la réserve conjoncturelle, a dit la ministre de l'économie et de la cohésion sociale. La démarche reflète notamment la nécessité de «réagir sans attendre à une situation potentiellement critique aussi bien pour l'économie neuchâteloise que pour le canton dans son ensemble». Les relations commerciales avec les Etats-Unis se sont détériorées depuis le printemps, dans un contexte conjoncturel déjà dégradé.

