Un ressortissant syrien a menacé de s'immoler par le feu sur le toit de cet immeuble, ce jeudi matin à Sion. Photo: police cantonale valaisanne

Un homme, seul sur un toit du centre-ville de Sion, a menacé de s'immoler par le feu. Ce jeudi 27 mars vers 7h du matin, la centrale d’engagement de la police cantonale valaisanne en a été informée ce matin.

En haut d'un immeuble, l'individu qui menaçait de mettre fin à ses jours s'est aspergé d'un liquide. Il s'agit d'un ressortissant syrien âgé de 50 ans.

Individu mis en sécurité

Le quinquagénaire a pu être maîtrisé et arrêté à 10h. Il a ensuite été soumis à un contrôle médical. «L'intervention est désormais terminée», indique la police vers 11h dans un communiqué de presse.

L'intervention a mobilisé une trentaine d’agents de la Police cantonale, dont des spécialistes de la cellule négociation et du groupe d’intervention, détaille le communiqué. Les secours valaisans, les sapeurs-pompiers de Sion, Sierre et Martigny et la police régionale des Villes du Centre (PRVC) sont également intervenus.