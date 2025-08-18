Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

A la suite d'une demande du Conseil communal, le département cantonal de la formation et des finances a limogé la directrice du Cercle scolaire du Locle (NE). Elle est suspendue avec effet immédiat.

La directrice du Cercle scolaire du Locle virée sur-le champ

La sanction est sujette à recours. Photo: Keystone

Sur la sellette de longue date, la directrice du Cercle scolaire du Locle (NE) est licenciée. Le renvoi, au 31 octobre, a été décidé par le département cantonal de la formation et des finances (DFFI), à la demande du Conseil communal de la Ville.

La directrice est également suspendue de ses fonctions «avec effet immédiat», par décision de ce lundi, dont la Ville du Locle a pris connaissance dans l’après-midi, a indiqué la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises. La sanction est sujette à recours, précise le communiqué. Le Conseil communal ne donne pas d’autres détails.

Conséquence de multiples événements

Depuis plusieurs années, le Cercle scolaire du Locle est perturbé par de multiples événements (décès, arrêts maladie, accident, congé maternité et départ à la retraite, notamment). Ceux-ci ont affecté la «bonne marche» de l’activité, principalement pour la direction et le secrétariat, avait rappelé l'exécutif en juin.

En mars, par ailleurs, le Conseil communal, désormais à majorité de droite, avait décidé de réorganiser les dicastères. Celui de l'éducation, jusque-là dirigé par Michaël Berly (POP), avait été repris par Catherine Jeanneret (PLR).