Suppressions et retards
Le trafic CFF fortement perturbé sur la ligne Genève-Lausanne

Les CFF annoncent une perturbation importante entre Etoy et St-Prex, sur la ligne Genève–Lausanne. En cause? Une panne sur la ligne de contact, perturbant notamment les TGV, EC, IR90 et R8. Pas de retour à la normale prévue jusqu'à la fin du service.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Écouter
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est restreint entre Etoy et St-Prex, sur la ligne Genève-Lausanne, indiquent les CFF ce mardi 12 août. Un dérangement à la ligne de contact en est la cause, affectant les lignes TGV, EC, IR90 et R8.

Selon les CFF, la restriction pourrait durer jusqu'à 23:59 environ: «Cette perturbation va durer jusqu'à la fin du service.»

Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Indications pour les voyageurs

Les CFF apportent déjà de premières précisions: les trains R8 départ d'Allaman à la minute «03» sont supprimés entre Allaman et St-Prex. Les voyageurs concernés peuvent utiliser le R9: départ à la minute «33».

Pour les clients qui voyagent entre St-Prex et Allaman avec le R8 qui part à la minute «51» de St-Prex, il faut prendre le R9, départ à la minute «21». Les trains IR15 s'arrêtent à Renens. Les IR 90 sont supprimés entre Renens-Genève Aéroport-Renens. 

Développement suit

