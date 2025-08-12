Le trafic ferroviaire est restreint entre Etoy et St-Prex, sur la ligne Genève-Lausanne, indiquent les CFF ce mardi 12 août. Un dérangement à la ligne de contact en est la cause, affectant les lignes TGV, EC, IR90 et R8.
Selon les CFF, la restriction pourrait durer jusqu'à 23:59 environ: «Cette perturbation va durer jusqu'à la fin du service.»
Des retards et des suppressions sont à prévoir.
Indications pour les voyageurs
Les CFF apportent déjà de premières précisions: les trains R8 départ d'Allaman à la minute «03» sont supprimés entre Allaman et St-Prex. Les voyageurs concernés peuvent utiliser le R9: départ à la minute «33».
Pour les clients qui voyagent entre St-Prex et Allaman avec le R8 qui part à la minute «51» de St-Prex, il faut prendre le R9, départ à la minute «21». Les trains IR15 s'arrêtent à Renens. Les IR 90 sont supprimés entre Renens-Genève Aéroport-Renens.
Développement suit