Une laiterie a ouvert à Etiez dans le Val de Bagnes. 41 coopérateurs et 10 fournisseurs transforment 2,6 millions de kg de lait par an. Investissement de 13,5 millions de francs, soutenu par le canton, la Confédération et la commune.

Une nouvelle laiterie va ouvrir à Etiez dans le Val de Bagnes. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

La nouvelle laiterie d’Etiez (VS) a été inaugurée, mardi matin. Cet outil de production, d’accueil et de vente s’inscrit dans le cadre du Projet de développement régional du Grand Entremont (PDR), dont la filière «lait» est un des piliers centraux.

Porté par la coopérative laitière Vollèges-Bagnes-Sembrancher, ce projet réunit 41 coopérateurs et une dizaine de fournisseurs issus des fromageries d’Etiez, de Lourtier et de Champsec. Au total, ce sont plus de 2.6 millions de kilos de lait qui seront transformés annuellement sur le site de Vollèges, toujours sur la commune de Val de Bagnes

La construction de la fromagerie s’est déroulée en deux étapes, ce qui a permis de maintenir la production et la vente tout au long du chantier. La partie «production-transformation», avec ses caves pouvant accueillir 20'000 pièces de raclette du Valais AOP, est opérationnelle depuis fin 2023. L’espace «vente et dégustation» est ouvert depuis le 20 décembre dernier.

Subventions cantonales et fédérales

Les travaux se montent à 13,5 millions de francs. Le 75% des investissements concernent la partie production et 25% l’espace accueil et vente. Le projet a été soutenu par le canton du Valais et la Confédération à hauteur de près de 2,95 millions de francs et par la commune de Val de Bagnes pour 355'000 francs.

La commune a également octroyé une aide de 1,96 million de francs afin de permettre une union des coopérateurs à des coûts supportables. En outre, un crédit agricole sans intérêt durant 18 ans, de 1,5 million de francs, a été mis à disposition de la coopérative par le canton et la Confédération. Le solde est financé par un emprunt bancaire.

Le PDR du Grand Entremont est achevé

Du slogan «Réunir et perpétuer: Fromagerie d’Étiez» est née l’association «REPER – Étiez», dont le but est de contribuer à la notoriété de la fromagerie, en faisant connaître les produits du terroir et en animant le futur espace d’accueil.

La fromagerie d’Etiez est la dernière étape constructive du PDR du Grand Entremont. Regroupant des projets devisés à plus de 20 millions de francs, ce dernier aura permis, depuis 2018, la réalisation d’infrastructures liées à l’agriculture et à l’agritourisme et la mise en place d’une identité agricole locale pour le Grand Entremont et ses produits.