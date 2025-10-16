La brasserie culte Chopfab de Winterthour va-t-elle fermer ses portes? Le propriétaire s'est exprimé jeudi dans un communiqué mais il n'apporte pas vraiment de clarté. Les collaborateurs vont probablement trembler jusqu'à jeudi prochain.

1/7 Des nuages sombres au-dessus de la brasserie Chopfab à Winterthour. Photo: Thomas Meier

Nicola Imfeld

Aurèle Meyer est CEO de la brasserie Locher à Appenzell, qui emploie 200 personnes. Au printemps 2024, il a sauvé la brasserie Chopfab, à Winterthour, et a repris la majorité des actions avec Locher. Mais à peine un an et demi après ce dénouement heureux, le ciel s’assombrit déjà. Selon des rumeurs persistantes, la brasserie serait sur le point de fermer.

D’ici la fin de l’année, tout pourrait s’arrêter: Locher envisagerait non seulement de mettre la clé sous la porte, mais aussi de faire démolir le site. Des rumeurs qui font grand bruit, notamment en Suisse romande: la marque vaudoise Boxer, rachetée l'année passée, fait partie du même groupe, tout comme le site d’Yverdon-les-Bains, récemment modernisé à grands frais. À peine un an et demi après le rachat par le producteur appenzellois Locher, qui avait pourtant sauvé Chopfab de la faillite, l’avenir du groupe semble de nouveau incertain.

Il n'est donc pas étonnant que les employés de Chopfab soient très nerveux. Ils craignent à nouveau pour leur emploi. «Il y aura certainement des réductions dans l'entreprise, mais nous n'avons pas entendu parler d'une fermeture jusqu'à présent», a-t-on appris hier mercredi auprès des collaborateurs. «Nous le saurons la semaine prochaine.»

Une communication confuse

La semaine prochaine? Malgré les rumeurs et l'agitation autour de la marque culte Chopfab, Aurèle Meyer ne veut pas communiquer avant le 23 octobre. Peu après l'apparition des rumeurs hier mercredi matin suite à un article d'«Inside Paradeplatz», les dirigeants de Locher ont envoyé une invitation pour une conférence de presse jeudi prochain. Aurèle Meyer veut y informer avec le propriétaire de Locher, Karl Locher, sur «l'orientation stratégique pour les années à venir» et parler de «nouvelles impulsions sur les sites d'Appenzell, Winterthour, Yverdon-les-Bains et Worb».

Blick s'est adressé mercredi aux responsables avec un catalogue de questions. Locher n'a pas voulu y répondre – et n'a ni confirmé ni infirmé les rumeurs. Mais après tout ce remue-ménage dans la presse, Meyer a apparemment changé d'avis. Il a envoyé un communiqué qui laisse plus de questions en suspens qu'il n'apporte de réponses. «Le jeudi 23 octobre 2025, une conférence de presse aura lieu à Appenzell. Nous y annoncerons que plusieurs millions de francs seront investis sur les quatre sites d'Appenzell, Winterthour, Worb et Yverdon pour renforcer la culture de la bière suisse.»

Les collaborateurs doivent vivre avec l'incertitude

Des investissements de plusieurs millions – entre autres à Winterthour? Aucun démenti cependant sur une possible démolition de la brasserie Chopfab. «Les évolutions concrètes sur chaque site seront présentées en détail lors de la conférence de presse», écrit Aurèle Meyer. Les salariés, eux, devront continuer à vivre dans l’incertitude. Leurs emplois sont-ils menacés? Le site va-t-il fermer? Ces questions cruciales restent sans réponse.

Aurèle Meyer peut tout de même clarifier une question avec sa deuxième tentative de communication: «Les marques Chopfab et Boxer sont maintenues et seront renforcées de manière ciblée.» Cela signifie que la bière artisanale de Winterthour ne disparaîtra pas. L'avenir nous dira où elle sera produite.