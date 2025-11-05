Soirée animée à l'UNIGE Martin Pfister interrompu par des manifestants pro-palestiniens

Le conseiller fédéral Martin Pfister a été interrompu par des manifestants pro-palestiniens lors d'une conférence à l'Université de Genève. La protestation, liée à l'achat de drones israéliens, a retardé son discours sur les accords bilatéraux III de 25 minutes.

Publié: il y a 17 minutes