Sur le site de la RTS, on a activement cherché la solution à la panne des vidéos, en direct ou non. Photo: Capture d'écran/RTS

«Erreur inconnue!» Pendant tout le début d'après-midi, ce lundi 7 juillet, il était impossible de regarder le tennis ou le vélo en direct, ou de remettre le dernier «19h30». Les lecteurs vidéos des sites et applications de la RTS sont tombés en panne durant plus de trois heures. Et c'était pareil pour SRF, RSI et même la télévision romanche.

«En raison d’un problème technique, l’utilisation de notre service peut actuellement être limitée. Nous travaillons déjà à une solution», ont longtemps indiqué Play RTS et tous les sites du même genre lorsqu'on essayait d'accéder à une vidéo.

Une rare panne nationale

Contactée, la RTS confirme que ses services de lecture de vidéo sont restés inaccessibles de 12h30 à 16h45. «Une panne comme celle-ci, à l'échelle nationale, ce n'est vraiment pas souvent», indique Christophe Minder, porte-parole de la RTS. La raison de ce souci technique n'est pas encore connue.

«Heureusement, ce n'est pas dans ces heures-là que l'on fait le plus d'audience», souffle Christophe Minder, qui regrette toutefois que certains n'aient pas pu regarder Wimbledon ou le Tour de France. Côté télévision classique, tout a continué de fonctionner. «Oh, c'est le Tour de France», a rigolé une grand-maman qui a gentiment accepté d'allumer son téléviseur, dans son salon, en ce lundi après-midi.