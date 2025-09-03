DE
FR

«Salut Chat, tout roule?»
ChatGPT a vécu une panne matinale ce mercredi

Une importante interruption de service a affecté ChatGPT ce mercredi, empêchant le chatbot de répondre aux requêtes pendant plusieurs heures. De quoi mettre en lumière la dépendance de certains utilisateurs à l'outil d'intelligence artificielle.
Publié: 11:38 heures
Ce mercredi, une importante panne a touché ChatGPT, dont les réponses ne s'affichaient pas.
Photo: AFP
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

«Oui, nickel, merci», répond ChatGPT ce mercredi 3 septembre à 11h lorsqu'on lui demande si «tout roule». Le robot conversationnel a vécu une importante panne dès 8h ce matin.

Il n'a pas répondu aux requêtes de nombreux utilisateurs, qui ont multiplié leurs signalements. «Nous rencontrons actuellement des difficultés», a attesté la maison mère OpenAI.

Pour être clair, les réponses ne s'affichaient pas pour ceux qui utilisent l'outil sur son site internet – l'application n'a pas semblé poser de problème. De quoi laisser certains et certaines, qui utilisent ChatGPT au quotidien pour leur travail ou autre, réfléchir un peu par eux-mêmes.

La raison de cette panne reste inconnue. Peu avant midi, il semble que la connexion est rétablie pour la plupart des utilisateurs suisses.

