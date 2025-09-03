ChatGPT a vécu une panne matinale ce mercredi

«Oui, nickel, merci», répond ChatGPT ce mercredi 3 septembre à 11h lorsqu'on lui demande si «tout roule». Le robot conversationnel a vécu une importante panne dès 8h ce matin.
Il n'a pas répondu aux requêtes de nombreux utilisateurs, qui ont multiplié leurs signalements. «Nous rencontrons actuellement des difficultés», a attesté la maison mère OpenAI.
Pour être clair, les réponses ne s'affichaient pas pour ceux qui utilisent l'outil sur son site internet – l'application n'a pas semblé poser de problème. De quoi laisser certains et certaines, qui utilisent ChatGPT au quotidien pour leur travail ou autre, réfléchir un peu par eux-mêmes.
La raison de cette panne reste inconnue. Peu avant midi, il semble que la connexion est rétablie pour la plupart des utilisateurs suisses.