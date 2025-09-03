Des restrictions de circulation sont annoncées à Genève du 8 au 21 septembre pour le Rolex Switzerland Sail Grand Prix. Le quai de Cologny et ses environs seront principalement affectés, avec des fermetures de pistes cyclables et de routes.

ATS Agence télégraphique suisse

Des restrictions de circulation sont prévues à Genève à partir du 8 septembre en raison du Rolex Switzerland Sail Grand Prix qui aura lieu les 20 et 21. Elles concernent principalement les alentours du quai de Cologny.

En amont de la manifestation, la piste cyclable du quai sera partiellement fermée dès le 8 septembre. Et à partir du 19, le quai Gustave-Ador et la rue des Eaux-Vives seront interdits à la circulation, a annoncé mercredi le Conseil d'Etat. Le chemin piéton et la voie de droite du quai de Cologny en direction de Genève seront fermés au public à partir du 17 septembre.

Navigation interdite

Les deux de la manifestation sportive nautique, la circulation sera partiellement interdite entre Vésenaz et Genève Plage. L'accès au P+R de Genève Plage sera maintenu par la rampe de Cologny et la rue des Eaux-Vives en empruntant la contre-route du quai Gustave-Ador.

Par ailleurs, la navigation et autres activités nautiques seront interdites au sein d'une zone délimitée par des bouées, entre les communes de Genève et Hermance. La mesure sera valable chaque jour du 19 au 21 septembre, entre 12h00 et 20h00. Les vols de drones sur plusieurs communes, y compris les zones lacustres, seront aussi interdits.