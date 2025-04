Rue bouclée et centre Coop évacué: une intervention policière et des pompiers a lieu à la rue Marterey de Lausanne ce jeudi après-midi. Des travaux dans un restaurant au-dessus du magasin ont permis de conclure au risque d'affaissement d'une dalle en béton.

Police et pompiers interviennent au centre de Lausanne et évacuent la Coop

1/2 La rue Marterey à Lausanne est bouclée en ce jeudi après-midi, rapportent des témoins inquiets de voir policiers et pompiers. Photo: DR

Des policiers, des pompiers, une rue du centre-ville bouclée et un centre commercial Coop évacué. Voici ce qu'ont vu et vécu des Lausannois ce jeudi 24 avril en début d'après-midi, autour de la Rue Marterey près du pont Bessières. Mais pas de panique, personne n'a été blessé et l'intervention n'est pas en raison d'actes de nature criminelle.

Des travaux dans un restaurant situé à venir au 11 de la rue Marterey 11 sont en cause. L'équipe du restaurant a constaté un problème avec la dalle en béton de leur établissement, qui risque l'affaissement, explique à Blick Michel Gandillon, porte-parole de la police municipale.

Dalle en béton à risque au-dessus de la Coop

Le risque a été suffisant pour appeler les pompiers, qui ont eux-mêmes joint les forces de l'ordre afin de boucler le secteur. «A titre préventif, comme le restaurant est juste au-dessus du magasin, nous avons pris la décision d'évacuer la Coop Caroline», détaille le communicant policier.

Les sapeurs-pompiers sont sur place en compagnie d'architectes, afin d'évaluer le danger et les travaux de sécurisation à effectuer. Un restaurant italien est censé ouvrir prochainement à Marterey 11.