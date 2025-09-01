Alors que la municipalité d'Aigle voulait réaménager son centre, des opposants ont brandi assez de signatures pour un référendum. Mais ce lundi, la commune vaudoise indique suspecter une fraude dans la récolte. Au moins 17 habitants auraient vu leur identité usurpée.

Gros soupçons de fraude à la signature et d'usurpation d'identité à Aigle

Le réaménagement de la Place du Marché d'Aigle (VD) est suspendu. Les autorités dénoncent une fraude à la signature du référendum. Photo: Commune d'Aigle

La municipalité d'Aigle (VD) fait état de «graves irrégularités». Adopté par le Conseil communal, le crédit de réaménagement de la Place du Marché et de deux rues voisines s'est vu freiné par un référendum. Un comité d'opposants a annoncé avoir récolté 1175 signatures, soit douze de plus que le nombre nécessaire pour déclencher un vote populaire.

Mais il y a un mais... Ce lundi 1er septembre, la commune indique suspecter de la fraude et une usurpation d’identité dans le cadre de la récolte de signatures. «Les investigations ont démontré que 65 signatures laissent imaginer une potentielle usurpation d’identité», assurent les autorités.

Des faux-signataires contrôlés

En accord avec la préfecture et le Canton, un «contrôle téléphonique aléatoire et confidentiel» a été effectué auprès de personnes dont le nom figurait sur les listes remises. «Ce contrôle a permis d’établir qu’au moins 17 personnes certifient ne pas avoir signé le référendum dont il est question», déplore le communiqué.

La situation a été dénoncée à la préfecture et à la direction cantonale des affaires communales. En attendant, le processus de référendum et le projet de réaménagement sont suspendus. Le cas a aussi été transmis à la justice «au vu de la gravité des faits». Le délai d'octroi des subventions fédérales dédiées à cette éventuelle modification du centre-ville est quant à lui prolongé, se réjouissent les autorités.