Nouvelle étape de franchie pour la décharge de la Vernette

La Cour de droit administratif et public rejette les recours contre la décharge de la Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens. Les opposants envisagent un recours au Tribunal fédéral, estimant leurs arguments plus convaincants à l'échelon national.

Le Tribunal cantonal a rejeté les différents recours concernant la décharge de la Vernette (VD). Photo: Keystone

Les opposants au projet de décharge de la Vernette, située à cheval entre Daillens et Oulens-sous-Echallens (VD), ont vu leurs recours rejetés par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Un recours au Tribunal fédéral (TF) reste encore possible.

Suite à cet arrêt de la justice vaudoise, «la décision d'approbation du plan d'affectation cantonal valant permis de construire ainsi que la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l’environnement sont donc confirmées, de même que les autorisations spéciales», écrit mardi l'association «Face à quel vent» à ses membres.

Les opposants parlent d'une décision «regrettable», mais ne se disent «pas surpris». Ils estiment que leurs arguments ont «un poids plus important et une portée plus convaincante à l'échelon fédéral.» Un recours peut en effet encore être déposé au TF jusqu'au 14 septembre, précisent-ils, relevant que leurs avocats sont en train «d'analyser en détail la réponse» de la CDAP.

Comme à Grandson

En octobre dernier, la CDAP avait déjà donné son feu vert à l'autre grand projet de décharge dans le canton, celle des Echatelards à Grandson. Ce dossier est désormais dans les mains du TF. L'Etat de Vaud avait validé les plans d'affectation des deux projets, discutés de longue date, en septembre 2022. Les opposants avaient alors saisi la CDAP.

Pour l'Etat de Vaud, ces deux nouvelles décharges sont nécessaires pour répondre aux besoins du canton. Elles doivent recevoir différents types de déchets, notamment des matériaux de type D (scories issues des usines d'incinération) et E (terres polluées).