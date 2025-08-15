DE
Réanimée à la Tour-de-Trême (FR)
En arrêt cardiaque sur la route cantonale, la conductrice sauvée in extremis

Une intervention rapide de la police cantonale à la Tour-de-Trême (FR) a sauvé la vie d'une passagère en arrêt cardiaque. L'incident, survenu jeudi sur la route cantonale, a mobilisé policiers et citoyens dans un effort collectif de réanimation.
Publié: 11:32 heures
Une femme au volant entre la Tour-de-Trême et Epagny a été victime d'une crise cardiaque. Elle a pu être réanimée. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Léo MichoudJournaliste Blick

Sa voiture entravait la circulation, mais elle n'y pouvait rien. Ce jeudi 14 août en fin d'après-midi, une conductrice a fait un arrêt cardiaque sur la route cantonale qui mène de la Tour-de-Trême à Epagny, dans le canton de Fribourg.

La police cantonale indique vendredi que vers 11h20, une de ses patrouilles a «remarqué que plusieurs automobilistes étaient arrêtés en partie sur la route et discutaient avec une automobiliste». Celle-ci était en fait en proie à un arrêt cardiaque. «Rapidement, les policiers ont procédé à une réanimation par un massage cardiaque et ont fait usage du défibrillateur.»

Agents et passants sauvent une vie

Les automobilistes et les témoins ont assisté les intervenants en protégeant du soleil et de la chaleur la passagère. Ses jours ne sont plus en danger.

«Elle a pu être réanimée et transportée en ambulance vers un hôpital», rassure la police cantonale fribourgeoise, qui tient «à remercier toutes les personnes présentes pour leur implication qui a contribué à sauver une vie». 

