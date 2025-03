Les sept conseillers d'État vaudois ont tenu une conférence de presse sur l'«affaire Dittli». Une rocade de Départements est annoncée et Christelle Luisier Brodard reprend les Finances à Valérie Dittli. Des mesures sont prévues pour améliorer les conditions de travail.

Valérie Dittli s'est présentée devant la presse pour les résultats du rapport sur les tensions dans son Département des finances. Photo: Keystone

Valérie Dittli (Le Centre) n'est plus la grande argentière vaudoise. Mise en cause par une analyse externe de son département, la conseillère d'Etat doit céder la gestion des finances à Christelle Luisier Brodard (PLR).

Les sept conseillers d'Etat vaudois se sont tous réunis ce vendredi 21 mars pour s'adresser à la presse et aux citoyens vaudois. En cause de cette ambiance tendue au château Saint-Maire? La publication du rapport externe de Jean Studer sur «l'affaire Dittli».

D'emblée, un communiqué distribué aux journalistes annonce une rocade au niveau des fonctions des ministres, indique «24 heures». Christelle Luisier Brodard (PLR) récupère le Département des finances de Valérie Dittli.

Des mesures importantes après l'audit

Le contenu de cet audit, confié en janvier à l'ancien ministre neuchâtelois Jean Studer, a été dévoilé vendredi lors d'une conférence de presse. Il en ressort que le Conseil d'Etat doit prendre «au plus vite» des mesures pour assurer «le bon fonctionnement de l'Etat et protéger la santé des collaborateurs concernés», écrit le gouvernement vaudois dans son communiqué.

Durant sa prise de parole introductive, la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier Brodard (PLR) a annoncé «des mesures importantes» qui permettraient de «garantir des conditions de travail saines» à l'Etat de Vaud.

«Nous regrettons vivement les fuites qui ont émaillé nos délibérations. De telles fuites nuisent au fonctionnement de nos institutions», continue la libérale-radicale avant de donner la parole à Nuria Gorrite et à Jean Studer pour le détail des faits et des résultats du rapport.

Une demande d'annulation de taxation «pas légale»

Le rapport Studer met notamment en lumière «une collaboration gravement altérée» entre Valérie Dittli et sa directrice générale de la fiscalité, Marinette Kellenberger. Cette mauvaise entente s'étend «au-delà des deux protagonistes».

Par ailleurs, une demande de Valérie Dittli d'annulation de taxations a été considérée comme «pas légale» par Jean Studer. Son rapport relève aussi «une possible violation du secret de fonction».

Valérie Dittli n'a selon lui aucune compétence pour intervenir dans des décisions de taxation: «La cheffe de Département n’a donc pas respecté le cadre institutionnel et légal, régissant son périmètre d’activité.» Jean Studer a invité le Conseil d'Etat à prendre «au plus vite des mesures» et évoque «un excès de pouvoir».

Valérie Dittli fait sa déclaration

Au tour de Valérie Dittli de prendre la parole. «J'aimerais tout d'abord rassurer toutes celles et ceux qui ont demandé de mes nouvelles. Je vais bien. Je suis à nouveau prête à relever les défis de mon Département. Je suis heureuse que le rapport de M. Studer précise que j'ai moi-même initié que ce rapport soit publié».

La centriste évoque les fuites: «La transparence, oui, mais pas les fuites. Une plainte pénale a été déposée pour connaitre les auteurs de ces fuites.» Elle assure être «prête à prendre les responsabilités de ses actions».

Développement suit.