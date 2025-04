1/4 Un patrouilleur installe la nouvelle bannière de la Combe d'Orsay, rebaptisée la «Combe des fesses» pour l'occasion. Photo: Villars-Gryon-Diablerets, Kanton Freiburg

Léa Perrin Journaliste Blick

Le 1er avril a apporté son lot de gags en tous genres. Dans la catégorie des bonnes blagues, on a notamment vu passer la vidéo d'une bande de skieurs qui dévalent une piste de la station de Villars-Gryon-Diablerets... à poil!

Le domaine skiable des Alpes vaudoises, qui a passé une saison d'hiver record, n'a pas fait les choses à moitié pour entamer sa dernière semaine d'ouverture. Après ses 7,5 millions de passages enregistrés sur la saison 2024-2025, la station a fait croire aux visiteurs qu'une piste naturiste, «la Combe des fesses», accueillerait les skieurs dans leur plus simple appareil: uniquement habillés de leurs lattes – et d'un bonnet pour les plus frileux.

Les skieurs ont réagi

«J'ai dû recevoir plus de 80 messages, je me suis fait arrêter une dizaine de fois dans Villars hier et on est à près de 300'000 vues sur les différentes plateformes», s'amuse le directeur des remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Diablerets. Martin Deburaux compte bien réitérer la tradition du canular l'année prochaine.

« Une association naturiste nous a contactés pour nous dire qu'ils étaient intéressés à privatiser la piste Martin Deburaux, directeur des remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Diablerets »

Si le ton de la vidéo laissait peu d'espoir quant à la véracité de l'info, certains l'ont prise très au sérieux. «Une association naturiste nous a contactés pour nous dire qu'ils avaient adoré la blague, mais qu'ils étaient réellement intéressés à privatiser la piste pour s'adonner à la joie du ski nu. On ne sait pas encore si on va leur accorder quelques heures de piste, on y réfléchit!»

A quand le ski en tenue d'Adam ou d'Eve?

Pour l'heure, seuls les skieurs acteurs de la vidéo ont eu droit de poser leurs fesses sur le téléski le plus confortable des Alpes. Une assiette rehaussée d'une peau de mouton pour l'occasion. Autre invitée: une jeune Suédoise à propos de laquelle la rumeur court, dans la région, qu'elle ferait du ski de fond – on vous le donne en mille – en tenue d'Eve. Elle n'a pas manqué l'occasion d'y faire un clin d'œil!

« On est ouvert à tout... on est là pour faire plaisir aux gens après tout! »

«Notre responsable marketing avait prévu des sous-vêtements de couleur chair pour préserver l'intimité des skieurs volontaires, explique Martin Deburaux, à la tête du domaine depuis juin 2024. Mais ils ont tous refusé de les porter pour vivre l'expérience à fond!» Preuve d'une demande finalement pas si extravagante... Alors Villars, à quand la véritable piste naturiste? «A voir! On est ouvert à tout... on est là pour faire plaisir aux gens après tout!»