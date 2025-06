La clause de police permet d’exempter les travaux nécessaires d’une mise à l’enquête publique et du droit des marchés publics. Photo: keystone-sda.ch

Le Conseil d’Etat valaisan a modifié et prolongé la clause générale de police en vigueur depuis septembre 2024, afin de permettre un rétablissement rapide des accès routiers au Haut Val de Bagnes. Cette mesure autorise notamment l’installation d’un pont provisoire par l’armée et la construction d’une route communale en rive gauche.

La clause de police permet d’exempter les travaux nécessaires d’une mise à l’enquête publique et du droit des marchés publics, conformément à l’accord intercantonal sur les marchés publics, relève le Conseil d'Etat mercredi dans un communiqué. Elle peut être actionnée lorsque l’ordre public, à savoir la sécurité de l’Etat, des personnes et des biens, ainsi que la santé et la tranquillité publiques, est menacé d’une atteinte grave et impossible à détourner autrement.

Rétablir les voies publiques

Dans ce cas précis, la clause générale de police se justifie par «la nécessité urgente de rétablir les voies publiques permettant d’accéder aux différentes localités impactées», poursuit le gouvernement. Il précise que suivre la procédure de mise à l’enquête ordinaire prendrait plusieurs mois.

Et d'ajouter que ces routes sont indispensables pour assurer l’intervention des services de premier secours ou encore la tranquillité publique. Elles sont également nécessaires pour mener les travaux de maintenance au barrage de Mauvoisin et à l’usine de production électrique de Fionnay.

Autorisations pour deux ans

Concrètement, la mesure permet la pose d’un pont provisoire par l’armée, qui doit faciliter la réouverture rapide de la route cantonale entre Le Fregnoley et Lourtier, ainsi que l’accès aux différents chantiers en cours. Elle autorise également la construction d’une nouvelle route communale de secours en rive gauche, reliant Champsec à Lourtier.

Conçue pour supporter un tonnage maximal de 40 tonnes, cette route sera régulée par des feux de signalisation et financée par la commune de Val de Bagnes. Les autorisations pour les travaux anticipés sont valables pour une durée de deux ans.

Situation sous contrôle

Le Conseil municipal et l’administration municipale ont exprimé dans un communiqué leur «profonde reconnaissance au Conseil d'Etat pour le soutien apporté». Aujourd'hui, la situation au Fregnoley reste sous contrôle, annonce la cellule de crise.

Le GPS relayant les mouvements de la zone de décrochement indique un ralentissement des mouvements de terrain, avec une progression de 83 cm par jour. Ce ralentissement est un signe positif, mais la surveillance continue pour suivre l'évolution.

Quant aux travaux, ils progressent. Le bétonnage de la culée avale - l'appui d'extrémité du pont - s'est déroulé mercredi en prévision de l'arrivée du pont militaire. L'armée suisse fera une reconnaissance jeudi afin de planifier en détails la pose de l'ouvrage. Son ouverture est toujours prévue pour début juillet.