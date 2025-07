1/5 Les pilotes placent l'aéroport de Bâle à l'avant-dernière place du classement. Photo: Markus Mainka via www.imago-images.de

Patrik Berger

Les classements d'aéroports sont légion. Avec une base de données parfois bancale et des critères d'évaluation opaques. Mais on ne peut pas en dire autant du VC-Flughafencheck. En effet, le classement des aéroports allemands et suisses est établi par ceux qui y décollent et atterrissent chaque jour et qui peuvent les comparer à leurs concurrents dans le monde entier: les pilotes. En Suisse, ce sont les membres du syndicat de pilotes Aeropers qui ont répondu à l'enquête.

Les professionnels ne se concentrent pas sur la taille des salons ou sur l'offre de restauration dans les aéroports, mais uniquement sur la sécurité. Les pilotes considèrent leur classement des 30 aéroports comme un outil permettant d'améliorer encore la sécurité dans les aéroports. «Chacun des aéroports que nous avons évalués a été contrôlé et approuvé par les autorités et est en principe sûr», souligne l'enquête. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a encore de la marge pour faire mieux.

Leipzig/Halle a le meilleur aéroport

La première place est occupée par l'aéroport de Leipzig/Halle. Les pilotes font l'éloge des systèmes d'éclairage exemplaires et de l'utilisation des «stopbars». Il s'agit d'éléments rouges encastrés dans le sol qui traversent la voie de circulation. Dès qu'un avion reçoit l'autorisation de franchir ces «stopbars» de la part du contrôleur aérien, celui-ci éteint les lumières qui, normalement, sont constamment rouges.

La deuxième place est occupée par Munich. La médaille de bronze revient à l'aéroport de Zurich à Kloten. Les pilotes classent l'aéroport de Lübeck bon dernier. L'Euroairport de Bâle se trouve à l'avant-dernière place. L'aéroport de Mannheim est à peine mieux noté.

Rang Aéroport Note 1. Leipzig/Halle 1.2 2. Munich 1.4 3. Zurich 1.4 4. Stuttgart 1.5 5. Brême 1.5 23. Genève 2.3 28. Mannheim 3.1 29. Bâle 3.2 30. Lübeck 3.4

Voici ce que les pilotes pensent des aéroports suisses:

Aéroport de Genève

L'évaluation de l'aéroport de Genève est mitigée. C'est surtout la zone de sécurité en bout de piste qui est critiquée par les pilotes. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, ils sont également insatisfaits de l'affichage du vent. Ils estiment également que la signalisation des voies de circulation et des positions finales claires, c'est-à-dire des parkings pour les avions, pourrait être améliorée.

L'aéroport de Genève obtient toutefois la note maximale en ce qui concerne l'équipement technique pour l'approche et l'atterrissage. Les pilotes louent en outre la clarté du balisage et la protection continue contre le roulage accidentel sur la piste.

Euroairport Bâle

Les pilotes critiquent à Bâle le mauvais système de balisage d'approche, qui réduit la visibilité dans des conditions difficiles. Ils déplorent en outre l'absence de feux de détresse sur les voies de circulation et les passages de piste. En outre, les inscriptions sur les voies de circulation sont parfois incomplètes ou peu claires. Enfin, le service automatique d'information météorologique (ATIS) utilise des données potentiellement obsolètes ou lacunaires.

En revanche, les installations liées à la sécurité sont saluées. Ainsi que le bon éclairage de la piste et des voies de circulation. Les pilotes apprécient également les zones de dégagement en bout de piste.

Aéroport de Zurich

Les pilotes attribuent pratiquement tous de très bonnes notes à l'aéroport de Zurich. Ils louent l'infrastructure parfaite pour l'approche et l'atterrissage. La sécurité en matière de perturbations en cours d'exploitation (Runway Incursions) est également exemplaire. Il s'agit d'incidents impliquant des avions, des véhicules ou des personnes sur la piste. Le régime de stationnement des avions sur l'aéroport est bien accueilli par les professionnels.

La seule critique concerne le système d'éclairage d'approche. C'est ainsi que l'on appelle le système d'éclairage installé devant le seuil d'une piste d'atterrissage. Il se compose de bandes lumineuses et de tubes à éclats.