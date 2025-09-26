DE
Bonne nouvelle
La femme de 37 ans disparue à Prilly a été retrouvée en vie

Un avis de disparition avait été émis pour une femme de Prilly, qui n'avait plus donné de signe de vie depuis le 11 août dernier. La police vaudoise annonce ce 26 septembre qu'elle a été retrouvée en vie.
Publié: 18:25 heures
|
Dernière mise à jour: 18:30 heures
La trentenaire a été retrouve en vie. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Une trentenaire de Prilly n'avait plus donné de ses nouvelles depuis le 11 août passé. Les recherches ont finalement permis de la retrouver saine et sauve. 

