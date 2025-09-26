La femme de 37 ans disparue à Prilly a été retrouvée en vie

La trentenaire a été retrouve en vie. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Léo MichoudJournaliste Blick
Une trentenaire de Prilly n'avait plus donné de ses nouvelles depuis le 11 août passé. Les recherches ont finalement permis de la retrouver saine et sauve.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?