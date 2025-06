Le Conseil des Etats rejette le service citoyen

L'initiative populaire Service citoyen n'a pas trouvé de majorité au Conseil des Etats mercredi. Le texte demande l'introduction d'un service obligatoire pour tous les jeunes au bénéfice de la collectivité (archives). Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse ne doit pas introduire de service citoyen pour toutes et tous. A l'instar du National, le Conseil des Etats a recommandé mercredi par 34 voix contre 9 le rejet de l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage», sans lui opposer de contre-projet.

L'initiative Service citoyen demande que tous les jeunes Suisses, femmes et hommes, s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Une compensation financière doit être prévue.

Actuellement, la sécurité doit avoir la priorité. Les effectifs de l'armée et de la protection civile doivent être garantis, a dit pour la commission Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU). L'initiative priverait aussi le marché du travail de main-d'oeuvre et coûterait trop cher. Une position partagée par le Conseil fédéral. Seuls quelques sénateurs centristes, de gauche et du PLR ont défendu le texte, qui permettrait selon eux de renforcer le service à la collectivité.