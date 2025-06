Le conseiller fédéral Albert Rösti était à Paris en février à un sommet sur l'IA. (Archives) Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Un sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) doit avoir lieu en Suisse, à Genève précisément, en 2027. Le Conseil fédéral s'est prononcé mercredi en faveur d'une telle organisation.

Le gouvernement a chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d'initier les préparatifs nécessaires, indique-t-il dans un communiqué. Il s'agit notamment de collaborer avec l'Inde qui organise le prochain sommet, prévu début 2026. Une collaboration avec d'autres acteurs issus des milieux scientifiques et économiques est également envisagée.

Le Conseil fédéral estime actuellement que des moyens financiers supplémentaires de la part de la Confédération ne sont pas nécessaires. Les ressources devraient pouvoir être compensées dans le cadre du budget existant ainsi que par le biais de contributions de tiers et de parrainages. Le DETEC et le DFAE doivent présenter un budget détaillé d’ici début 2026.

Un avantage pour la Suisse

Depuis fin 2023, une série de sommets de haut niveau sur l'IA ont eu lieu dans différents pays afin de permettre un échange sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour la société ou dans des domaines tels que la médecine, le climat ou l'agriculture, rappelle le Conseil fédéral.

Et de relever que l'organisation d'un tel sommet permettrait à la Suisse de s'engager de manière constructive dans le débat actuel sur l'utilisation et la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle, tout en affirmant son rôle de centre de recherche et d'innovation fort et dynamique. Cela soulignerait également l'importance du droit international et des droits fondamentaux dans le développement et l'utilisation de l'IA.

Les trois premiers sommets ont eu lieu à Bletchley Park (Royaume-Uni) en 2023, à Séoul (Corée du Sud) en 2024 et à Paris (France) en 2025. Le conseiller fédéral Albert Rösti était présent à Bletchley et à Paris, où il avait déjà souligné l'intérêt de la Suisse d'accueillir un prochain sommet.