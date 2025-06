La gauche part désunie dans la course à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois. L'Union populaire (LUP) présente l'ex-magistrat de la Ville de Genève Rémy Pagani (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

La gauche part, elle aussi, désunie dans la course à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois. L'Union populaire (LUP) présente l'ex-magistrat de la Ville de Genève Rémy Pagani, 71 ans. Cinq candidats sont désormais en lice. Rémy Pagany portera les revendications et les préoccupations des milieux populaires lors de l'élection du 28 septembre, a annoncé mercredi la LUP, faisant suite à une information de la Tribune de Genève. Et de préciser que, «durant cette campagne, il se livrera à un bilan critique de l'activité d'Antonio Hodgers», conseiller d'Etat Vert.e.s démissionnaire.

Au second tour, la LUP entend faire front avec les autres partis de gauche derrière le candidat l'Alternative le mieux placé. A ce jour, seul le conseiller national écologiste Nicolas Walder est en lice, tandis que trois candidats de droite se présentent: l'UDC Lionel Dugerdil, le MCG Maikl Gerzner et le centriste Xavier Magnin, allié aux Vert'libéraux. Le délai pour le dépôt des candidatures est lundi.