La scène est une seconde maison pour la chanteuse Izia Jeen

Il y a tant d’énergie chez Izia Jeen qu’on comprend rapidement son dilemme de jeunesse: suivre une voie stable en devenant prof de sport ou se lancer corps et âme dans la grande aventure de la scène. C’est au moment de s’inscrire à l’université qu’elle a bifurqué, convaincue que si elle ne choisissait pas la musique «maintenant», elle ne la choisirait jamais.
Depuis toujours, la scène est pour elle autant un terrain de jeu qu’une seconde maison: petits spectacles improvisés en famille, chansons écrites en secret dès l’adolescence, comédie musicale créée pour son travail de maturité. Mais il a fallu ce sursaut, ce pari, pour transformer le rêve en vocation
La vie est fragile
Izia entre alors en formation de comédie musicale à Genève, puis commence à construire son propre univers, refusant d’attendre que les portes s’ouvrent pour elle: elle crée sa propre fenêtre avec le projet Izia Jeen. Ses modèles, de Michael Jackson à Aretha Franklin, en passant par Renaud et France Gall, l’ont marquée par leur sincérité et leur engagement.
Elle-même place au cœur de sa musique des valeurs solidaires, féministes et environnementales, sous l’emblème du colibri coloré qui fait sa part pour améliorer le monde, dans un univers joyeux et lumineux, à contre-courant des discours sombres. L’engagement peut être célébration et optimisme. Cette énergie, Izia la tire aussi de son histoire personnelle.
La perte brutale de sa meilleure amie à 14 ans a bouleversé sa confiance dans l’humanité, tout en forgeant en elle une urgence de vivre. Puisque la vie est fragile, il faut aller au bout de ses rêves, sans attendre.
Aujourd’hui, entourée d’une «famille» musicale et scénique qu’elle construit pas à pas, Izia Jeen avance avec la conviction que chaque chanson, chaque sourire sur scène peut être une graine semée dans le cœur du public. Si ses paillettes et ses couleurs vives cachent des fêlures profondes, elles révèlent une volonté farouche: chanter pour relier, donner de l’espoir et rappeler que la lumière vient toujours après les heures sombres.
Cet article a été publié initialement dans le n°41 de «L'illustré», paru en kiosque le 9 octobre 2025.
