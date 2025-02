Les sapeurs-pompiers neuchâtelois ont effectué 2369 interventions en 2024, une baisse de 32% par rapport à 2023. Malgré cette diminution, la durée moyenne des missions a augmenté, notamment pour les interventions liées aux hydrocarbures et produits chimiques.

1/2 Les sapeurs-pompiers neuchâtelois ont vu le nombre de leurs interventions drastiquement diminuer en 2024. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les sapeurs-pompiers neuchâtelois ont effectué l'an dernier 2369 interventions, en baisse de 32% par rapport à 2023, une année marquée par la tempête du mois de juillet à La Chaux-de-Fonds. La durée moyenne des missions de secours a fortement augmenté, en lien avec des interventions dues aux hydrocarbures ou produits chimiques.

Les missions de secours se sont élevées à 694, contre 383 en 2023. «Outre l'effet dû à l'intégration des missions sanitaires, ce sont les missions liées à la défense contre les hydrocarbures qui ont pris l'ascenseur avec 32 interventions de plus que l'année précédente», a indiqué l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (Ecap).

Confirmant une tendance encourageante, le nombre total de sapeurs-pompiers a augmenté, passant de 603 en 2023 à 627 en 2024 et même 678 en janvier 2025. «Cette augmentation s'accompagne d'un renforcement des formations et des exercices pratiques pour maintenir un niveau optimal de compétence et de préparation», a précisé l'Ecap.

Les sapeurs-pompiers neuchâtelois sont en charge d'une large palette de domaines d'interventions qui vont des incendies aux inondations en passant par l'assistance aux personnes et les missions de secours.