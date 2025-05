Le projet de police sans armes à Lausanne, proposé par Ilias Panchard, reçoit le «paragraphe rouillé» 2025. Cette distinction, décernée par l'association «IG Freiheit», récompense les réglementations jugées inutiles et bureaucratiques.

Le projet-pilote à Lausanne pour une police de proximité sans armes à feu, porté par le conseiller municipal Ilias Panchard, va recevoir le paragraphe rouillé 2025. Le vote organisé par l'association libérale alémanique «IG Freiheit» («communauté d'intérêts Liberté»), distingue le postulat déposé par l'élu vert, qui a été rejeté début 2025 par la Municipalité.

L'organisation récompense chaque année «les réglementations les plus inutiles et les plus bureaucratiques», selon elle. Elle précise lundi soir dans un communiqué que la proposition de M. Panchard s'est «clairement imposée» avec 44% des voix.

Le postulat de M. Panchard stipulait notamment que le port d'armes à feu complique les mesures de désescalade. Selon le texte, seules les personnes devant intervenir en cas de fusillade ou d'un autre crime violent devraient encore porter une arme de service.