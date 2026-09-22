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Pour les fans d'électro
Le Polaris Festival de Verbier révèle sa programmation 2026

Les 20-21 et 27-28 novembre 2026, le Polaris Festival vivra sa 11e édition à l'Espace Saint-Marc de Verbier (VS). À peine dévoilé, le programme promet d'enchanter les fans d'électro et propose une soirée Glitterbox, concept né à Ibiza et popularisé à Tomorrowland ou encore Glastonbury.
Publié: 11:40 heures
Le Festival Polaris présente, pour les deux derniers weekends d'automne, un version «grand format» avec 1800 places et des animations dans toute la station.
Photo: Polaris Festival
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Vous pensiez que la saison des festivals s'était évanouie avec les derniers effluves de l'été? Le Polaris Festival, organisé au pied de Verbier au cœur de l'automne, s'est donné pour mission de vous prouver le contraire. Durant les weekends du 20-21 et 27-28 novembre, la 11e édition de l'événement, cofondé par le DJ lausannois Mirko Loco, investira l'Espace Saint-Marc, au Châble, avec une programmation riche en musique électronique et concepts internationaux.

A noter que l'automne 2026 marque le lancement du festival en «grand format», avec 1800 places déployées sur toute la station de Verbier, des animations diurnes et nocturnes proposées entre 16h et 2h du matin. Les artistes Mad Mike Banks, Carl Craig, Dixon, Charlotte de Witte, St Germain ou encore A Guy Called Gerald figurent en tête de ce programme foisonnant de musique électro.

La première soirée Glitterbox de Suisse romande

Les organisateurs se réjouissent également d'ouvrir le festival, le vendredi 20 novembre, sur une «soirée Glitterbox». Créé à Ibiza par le fondateur du label Defected, ce concept de «fête inclusive» rassemble danseurs, performeurs et drag queens, pensée pour «tous les âges» (dès 18 ans.). Le concept, popularité dans des immenses festivals européens comme Tomorrowland et Glastonbury, débarque pour la toute première fois en Suisse romande.

En juillet, Grace Jones y a notamment participé, à l'occasion du 50e anniversaire de la célèbre boîte de nuit Amnesia, qui électrifie les nuits d'Ibiza.

La programmation complète sera partagée «prochainement» sur le site du festival, mais les billets peuvent déjà être commandés (formule «Early Bird» incluse), en ligne également.

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