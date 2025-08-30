DE
FR

Poésie et humour
Plus de 200 banderoles suspendues à La Chaux-de-Fonds

L'association La Bande de rôles transforme La Chaux-de-Fonds en galerie à ciel ouvert avec 200 banderoles poétiques. Cette initiative collective, visible jusqu'au 20 septembre, inaugure un cycle d'actions artistiques prévu jusqu'en 2027.
Publié: 11:21 heures
Plus de 200 banderoles poétiques et humoristiques sont suspendues dans les rues de La Chaux-de-Fonds depuis quelques jours. Cette action, menée par l'association La Bande de rôles, vise à transformer la ville en espace d'expression partagé et à créer du lien.

Ces créations ont été réalisées par les passants et passantes, lors d'ateliers en août, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Les participants devaient respecter une règle: personne n'affiche une phrase écrite par soi-même, afin d'éviter une prise de position individuelle et renforcer le geste collectif. Les phrases ont été imaginées, sélectionnées et rédigées selon une charte rédactionnelle créée collectivement.

Les banderoles sont visibles jusqu'au 20 septembre dans différents quartiers de La Chaux-de-Fonds. Ce projet constitue le premier chapitre d'un cycle d'actions artistiques, participatives et engagées qui se déploieront de 2025 à 2027.

