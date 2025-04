En 2028, Genève pourrait devenir le canton qui contribue le plus à la péréquation financière, le pot commun de la Confédération. Les récentes prévisions de l'insititut BAK vont en ce sens et soulignent le dynamisme romand, pointe ce lundi la «Tribune de Genève».

Genève peut devenir le canton le plus riche de Suisse... mais devra raquer

A la péréquation financière, Genève pourrait devenir le plus gros contributeur de Suisse en 2028. Et dépasser ainsi Zoug et Zurich. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Pour la première fois, Genève pourrait devenir le plus gros contributeur au pot commun des cantons. L'institut de recherche économique BAK a sorti ses dernières prévisions, et la participation de Genève à la péréquation financière intercantonale pourrait dépasser Zoug et Zurich en 2028, relate la «Tribune de Genève» ce dimanche 13 avril.

La raison? Les très bons résultats financiers de Genève. En 2024, le canton du bout du Léman a réalisé le plus gros bénéfice annuel de toute la Suisse, avec 541 millions de francs. Un résultat qu'a tempéré la conseillère d'Etat genevoise chargée des Finances, Nathalie Fontanet, qui s'attend à un retour de bâton sur la péréquation financière.

L'image de Genève évolue

Les cantons riches remplissent les caisses et les cantons pauvres en profitent, c'est le mécanisme depuis 2008. Avec quatre ans de délai, la prévision actuelle – non définitive – est de 602 millions de francs de contribution genevoise à la péréquation des ressources (avant déduction des charges). Pour 2025, Genève a atteint 414 millions avant déduction, pour 243 millions de paiements nets.

Le passage de Genève en tête, devant Zurich et Zoug, est une surprise qui souligne le dynamisme romand récent, expliquent des élus genevois et alémaniques à la «Tribune». Mais entre l'impact des droits de douanes de Trump, le manque d'aide américaine aux organisations internationales genevoises et le départ d'entreprises comme SGS, l'image économique positive de Genève laisse place à un avenir incertain.