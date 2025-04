1/6 En moyenne, les cantons se portent très bien sur le plan financier. Photo: AFP

Lucien Fluri

Ces derniers jours, les bouchons ont dû sauter dans les bureaux de certains directeurs des finances. Dans la plupart des cantons, les recettes fiscales explosent et cela se traduit notamment par des bénéfices parfois importants, comme le montre la publication des comptes 2024. Certains trésoriers se sont trompés de plusieurs centaines de millions de francs et ont établi un budget beaucoup trop négatif.

La majorité des cantons ont clôturé leurs comptes avec un budget positif ou relativement équilibré. Quelques exemples: Genève a réalisé un bénéfice de 541 millions, Zoug présente un excédent de 310 millions, Lucerne est en excédent de 293 millions. Bâle-Campagne a avancé de 157 millions, Zurich de 150 millions et l'Argovie est toujours à 144 millions. La liste pourrait encore s'allonger.

A cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas eu d'argent de la Banque nationale en 2024. Une situation qui devrait changer cette année, puisque deux milliards seront à nouveau versés aux cantons en 2025. Cela devrait encore améliorer les comptes de l'année prochaine. Des cantons sont toutefois dans le rouge, comme Vaud (-369 millions), le Tessin (-72 millions) et deux cantons de Suisse orientale: Thurgovie (-122 millions) et Saint-Gall (-243 millions).

L'argent doit-il revenir au peuple?

Lukas Rühli s'occupe régulièrement des finances cantonales au sein du groupe de réflexion libéral Avenir Suisse. «En moyenne, les cantons se portent très bien sur le plan financier», fait-il remarquer en guise de bilan. «Au cours des dix dernières années, on a enregistré de nets excédents», assure Lukas Rühli qui «parierait» même que les comptes seront encore meilleurs qu'annoncés en 2025.

Ces dernières années, les prévisions étaient toujours pessimistes de plusieurs milliards de francs et les budgets sont souvent établis avec prudence. Avenir Suisse a déjà lancé une idée pour gérer les excédents qui surviennent régulièrement malgré les prévisions négatives: les ristournes fiscales! Si un canton enregistre des excédents non prévus, il pourrait les restituer à la population.

«Dans les cantons sans endettement important, ces excédents appartiennent en fait à la population», explique Lukas Rühli. «Si la baisse régulière des impôts ne fonctionne pas, alors une restitution s'impose, cela parait évident.» Un remboursement serait par ailleurs moins risqué que des baisses d'impôts qui pourraient prendre le canton à contre-pied après une ou deux mauvaises années.

Les bons résultats seraient «un indicatif trompeur»

Malgré des bénéfices colossaux, les cantons contestent le fait qu'ils se portent globalement bien. La Conférence des gouvernements cantonaux vient de publier une lettre à ce sujet. «Les bilans cantonaux parfois bons de ces dernières années ne sont qu'un indicatif trompeur», peut-on y lire.

Les cantons mettent en garde: les différences entre les cantons se sont nettement accrues, on se bat avec des déficits, on doit mettre en place des paquets d'économies ou reporter des investissements. Et enfin, les coûts dans le domaine de la santé et des soins augmenteraient fortement.

« L'assainissement des finances fédérales ne doit pas se faire au détriment des cantons »

En réalité, la Confédération veut faire des économies tout en transférant des tâches (et des coûts) aux cantons. C'est ce que les directeurs cantonaux des finances veulent absolument éviter et exigent que la ministre des Finances Karin Keller-Sutter «améliore fondamentalement» son paquet d'allègement budgétaire: «L'assainissement des finances fédérales ne doit pas se faire au détriment des cantons», assurent-ils.

Plutôt les cantons que la Confédération

L'expert Lukas Rühli voit les choses un peu différemment. Il ne serait certes pas favorable à ce que la Confédération transfère des tâches aux cantons uniquement parce qu'elle veut faire des économies. Mais il considère qu'il est important, dans le cadre de la structure fédérale de l'Etat, que les tâches soient accomplies au niveau le plus bas possible.

En d'autres termes, mieux vaut les cantons que la Confédération, ce qui donnerait aussi plus d'influence aux cantons. Mais dans les faits, il en va souvent autrement. Selon Lukas Rühli, les cantons se déchargeraient volontiers de certaines tâches sur la Confédération, ne serait-ce que pour des raisons purement financières.