Les Romands paient les parkings les moins chers du pays!

Les prix des macarons ont tendance à être inversement proportionnels à ceux des impôts communaux.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Combien payez-vous votre macaron? Selon votre lieu de résidence, les prix font le grand écart! Par exemple, les Chaux-de-Fonniers se garent gratuitement (moyennant 20 francs de frais administratifs), tandis qu'à Genève, le disque coûte dix fois plus cher. Cette disparité reflète un véritable patchwork helvétique en matière de stationnement.

C’est une étude du comparateur en ligne Comparis qui met en lumière ces différences frappantes. Selon l’analyse menée dans 40 grandes villes suisses, le prix des cartes de stationnement grimpe jusqu'à 960 francs à Wetzikon (ZH). Soit près de 50 fois plus cher que dans la ville horlogère.

Villes romandes plus généreuses

Mais cet exemple illustre aussi la position avantageuse des Romands. D’une manière générale, les villes de l'ouest de la Suisse semblent plus clémentes que leurs homologues alémaniques. A Neuchâtel, la carte annuelle coûte 110 francs.

En plus de Wetzikon, d’autres villes alémaniques comme Wil (SG) ou Zoug facturent des montants nettement plus élevés. Mais selon Comparis, la couleur politique des municipalités n’explique pas forcément ces écarts. Certaines villes de gauche, comme Berne ou Genève, pratiquent des tarifs modérés, tandis que des communes plus conservatrices, comme Wetzikon ou Wil, imposent des prix élevés.

Vers une hausse généralisée des tarifs

La tendance ne parait pas prête de s’inverser. A Bâle, le prix du stationnement résidentiel est passé de 284 à 512 francs en 2025. À Berne, une augmentation de 264 à 492 francs a été votée, mais reste en suspens en raison de recours. Zurich, de son côté, prévoit également une hausse, soumise à une votation populaire en automne 2025.

«L’augmentation des frais pour les cartes de stationnement permanent est un signe clair que l’espace public devient de plus en plus cher et que les parkings sont considérés comme une ressource précieuse», estime Adi Kolecic, expert mobilité pour Comparis.

Prix spécial SUV

Au-delà des prix, les conditions d’obtention des cartes de stationnement se durcissent. Certaines villes, comme Bienne, Montreux ou Yverdon-les-Bains, n’accordent plus de carte résidentielle si le demandeur dispose déjà d’une place privée. Un choix qui vise à éviter que ces places ne soient louées à des pendulaires au lieu de servir aux habitants.

Autre tendance: les villes commencent à sanctionner les propriétaires de gros véhicules. Bâle a introduit en 2025 une tarification différenciée: 332 francs pour une petite voiture, 512 francs pour un SUV. Une mesure qui pourrait bientôt être imitée par Zurich.