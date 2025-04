Paiements compensatoires Le Jura devrait recevoir 65 millions pour le transfert de Moutier

Le transfert de Moutier dans le canton du Jura entraîne un manque à gagner de 65 millions de francs sur six ans pour le Jura. La commission des finances du National propose des paiements compensatoires temporaires de 13 millions par an entre 2027 et 2031.