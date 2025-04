1/2 Six squelettes racontent la bataille de Finges (VS) en 1799. Quinze jours avant, le bataillon français se replie au pont du Rhône. Photo: Wikimedia/Domaine public

Léo Michoud Journaliste Blick

La construction de l'autoroute A9 entre Sierre et le fond du Valais n'en finit pas, si bien qu'on retrouve désormais des squelettes vieux de plus de 200 ans dans le secteur de Finges, entre Sierre et Loèche. Une équipe d'archéologues a exhumé les ossements de six personnes, relate la RTS ce mardi 1er avril.

Leurs recherches montrent qu'ils auraient participé à la bataille de Finges – durant laquelle, le 27 mai 1799, un bataillon de Français et de Romands a libéré le Bas-Valais du joug haut-valaisan. Des boutons de vêtements ont permis de dater de la fin du 18e siècle les restes d'un homme âgé entre 30 et 50 ans au moment de sa mort, explique l'anthropologue Anouk Bystritzsky au média de service public.

Une occasion archéologique rare

L'équipe d'archéologue de l'entreprise InSitu, financée par la Confédération et l'Etat du Valais en lien avec le chantier de l'autoroute, a aussi retrouvé de nombreuses balles de fusil tirées à l'époque. Il apparait «rare» de pouvoir ainsi relier des restes humains avec un événement historique.

Les archéologues se réjouissent aussi de pouvoir effectuer des fouilles dans de larges zones agricoles inhabitées de la Vallée du Rhône. Objectif de ce travail qui doit encore durer trois ans? Documenter les activités humaines dans la région, parfois vieilles de plusieurs millénaires. Après le passage des scientifiques, leurs lieux de recherches seront utilisés pour le chantier.