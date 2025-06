Situé au bord du lac de Bienne, le village fête ses 700 ans cette année. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Landeron figure parmi les six finalistes du concours du Village suisse de l’année 2025. C’est la seule commune romande encore en compétition.

La typique localité des bords du lac de Bienne figure en effet parmi les finalistes de la 11e édition du concours organisé par L'Illustré et la Schweizer Illustrierte, indique vendredi l'association Le Landeron 700 ans. Les critères pris en compte par le jury sont la situation du village dans le paysage, le charme de sa place centrale et la valeur historique de son architecture, rappelle la commune du Landeron sur son site internet.

Le village situé au bord du lac de Bienne fête ses 700 ans cette année. Les cinq autres finalistes sont Büren an der Aare (BE), Arlesheim (BL), Grüningen (ZH), Guarda (GR) et Ascona (TI). Le public peut voter depuis ce vendredi et jusqu'au 27 juillet.