Selon des résultats provisoires, la gauche garde ses quatre sièges au Conseil administratif de la Ville de Genève (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

La gauche conserve ses quatre sièges à l'exécutif de la Ville de Genève dimanche, au second tour des élections municipales. La centriste sortante Marie Barbey-Chappuis est réélue. Pour la première fois, quatre femmes siégeront au Conseil administratif du chef-lieu.

Les sortants occupent les trois premières places, selon les résultats provisoires basés sur près de 95% des bulletins. Christina Kitsos obtient 17'014 voix, suivie par le Vert Alfonso Gomez (14'950 voix). Marie Barbey-Chappuis, partie sur la liste Le Centre -Les Vert'libéraux, pointe à la troisième place (14'866 voix).

La candidate socialiste Joëlle Bertossa est quatrième (14'300 voix). Le dernier siège revient à la candidate verte Marjorie de Chastonay (13'350 voix). La députée devance de plus de 1200 voix la candidate du PLR Natacha Buffet-Desfayes, qui ne devrait pas pouvoir combler son retard avec le vote à l'urne.

Les candidats UDC et MCG sont largement distancés. Vincent Schaller (UDC) obtient 8894 voix, Amar Madani (MCG), 8689 voix. Les trois candidats indépendants, Philippe Oberson (Le Peuple d’Abord), Anastasia-Natalia Ventouri (Ensemble pour l'évolution) et William Makosso (Mouvement Eco Radical) ferment la marche.

Depuis 2012

Après avoir perdu la majorité au Conseil municipal, la gauche qui est partie unie dès le premier tour, confirme son écrasante majorité à l'exécutif. Elle a réussi à conserver les sièges des deux sortants. Le socialiste Sami Kanaan quittait l'exécutif après trois mandats. Fragilisée par plusieurs affaires, la Verte Frédérique Perler ne briguait quant à elle pas de deuxième mandat.

Le PLR, qui court toujours après son siège perdu en 2012, a raté son pari. Partie sans une grande alliance, la candidate Natacha Buffet-Desfayes n'a pas réussi à aller chercher assez de voix en dehors de l'électorat PLR. Le taux de participation anticipé atteint 25,35%.

Stabilité dans la plupart des villes genevoises

Les équilibres politiques sont inchangés dans la majorité des villes genevoises après le second tour de l'élection aux Conseils administratifs. Mais le PLR récupère un siège au Grand-Saconnex, à Chêne-Bougeries et à Versoix.

Au Grand-Saconnex, Valérie Tissot-Buchoux permet au PLR de regagner le siège perdu en 2020. Selon les résultats anticipés basés sur près de 95% des votants, elle se place entre les sortants Laurent Jimaja (Vert.e.s) et Michel Pomatto (PS). La sortante Sandra Portier, du Groupe apolitique du Grand-Saconnex (GAG), obtient 38 voix de moins que le troisième, alors que son groupe n'a plus de sièges au délibératif. Le PLR récupère aussi un siège perdu en 2020 à Chêne-Bougeries. Dimanche, il place Florence Lambert et William Locher en tête, suivi par l'écologiste sortant Florian Gross. L'indépendant Michel Karr, qui a quitté les Vert.e.s pour briguer un quatrième mandat, n'est pas réélu.

A Versoix, où la législature a été marquée par une rupture de collégialité, la liste Versoix autrement avec les Vert.e.s obtient deux sièges, avec la sortante Jolanka Tchamkerten et l'ex-PLR Jean-Marc Leiser, selon les résultats anticipés. Julien Marquis permet au PLR de récupérer son siège et à la droite de conserver un siège. Le PS n'est plus représenté au Conseil administratif. Le statu quo est de mise à Vernier, à Lancy et à Onex, où les trois sortant